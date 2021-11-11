Убийца трёх студенток под Оренбургом признался в ещё одном изнасиловании

Убийца трёх студенток медицинского колледжа в Оренбургской области Александр Лазарев признался, что ранее изнасиловал ещё одну девушку и хотел её убить. Об этом сообщил руководитель отдела криминалистики СУ СКР по региону Дмитрий Анненков.

Выяснилось, что в августе 2021 года Лазарев надругался над девушкой. О происшествии узнали не сразу, поскольку пострадавшая обратилась в полицию спустя некоторое время. В ходе допроса преступник рассказал, что хотел её убить, однако “не сложились обстоятельства”.

«Потерпевшая чудом смерти избежала», — сказал Анненков

В СК также рассказали, что убитые девушки-студентки стали жертвами случайно: Лазарев просто заметил их на улице, никакие отношения его с ними не связывали.

Ранее сообщалось, что бывший сокамерник раскрыл характер убийцы студенток под Оренбургом.