Бывший сокамерник раскрыл характер убийцы студенток под Оренбургом

Экс-сокамерник подозреваемого убийстве трех студенток в городе Гай Александра Лазарева рассказал о прошлом 29-летнего мужчины, пишет Газета.ру.

Собеседник уточнил, что мужчины был агрессивным и даже нападал на сотрудников ФСИН. Злоумышленник не раскаивался в предыдущих преступлениях и считал, что его жертвы заслужили смерти.

«В колонии он характеризовался очень плохо, все характеристики были отрицательные», – пояснил он.

Бывший сокамерник подчеркнул, что подозреваемый был зависим от тяжелых наркотиков.

«Причем он не один раз сидел за убийство, как минимум дважды, как он рассказывал. По малолетству, а после второго срока почти сразу сел опять», – отметил собеседник.

Родственница Лазарева уточнила, что молодой человек начал употреблять наркотики еще в детстве, а после регулярно попадал в места лишения свободы. Она охарактеризовала его как «немного неадекватного человека».

Трагедия произошла 30 сентября. По предварительной версии, Лазарев изнасиловал и убил трех студенток медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти нашли в их съемной квартире, а еще одной — во дворе дома. Возбуждено пять уголовных дел.