Убийцей уральской девочки 26 лет назад оказался отец пятерых детей

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Игоря Рухлова, обвиняемого в убийстве девятилетней девочки 26 лет назад, пишет URA.RU.

Школьница пропала 7 августа 1999 года в поселке Кузнецовском Талицкого района. Ее поиски не принесли успеха. Долгие годы дело оставалось нераскрытым и лежало в архиве. Выйти на преступника позволили современные криминалистические методы.

«В августе 2025 года сотрудники правоохранительных органов поймали Игоря Рухлова. На момент задержания он проживал с семьей — женой и пятью детьми — в частном доме», — говорится в публикации.

Фигурант был неоднократно судим по наркотической статье, за угон, разбой и дачу взятки.

По одной из версий, девочка стала жертвой из-за того, что вместе с мамой увидела похищение человека. Вероятно, злоумышленник решил избавиться от свидетелей. Похищенного мужчину позднее нашли убитым. Рухлов выследил школьницу, задушил ее и закопал тело, считают в СК.

Как сообщили источники, задержанный дал признательные показания.