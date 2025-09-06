У иностранца изъяли поддельное водительское удостоверение в Рязани

В Рязани на посту ДПС полицейские изъяли у иностранного гражданина поддельное водительское удостоверение. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по области.

Сотрудники ГАИ остановили автомобиль для проверки документов, за рулем которого находился 34-летний гражданин среднеазиатской республики. Мужчина, законно проживающий в Рязани, показал водительское удостоверение, которое вызвало сомнение в подлинности у сотрудников Госавтоинспекции. Документ направили на экспертизу.

Исследование показало, что предъявленное гражданином среднеазиатской республики водительское удостоверение является поддельным. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа» (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на срок до 1 года.