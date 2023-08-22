Вторник, 22 августа, 2023
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У фестиваля КВН «Поющий Косопуз 2023» становится больше партнёров, один из них — ТРЦ «М5 Молл»

7info7

У музыкального кубка Губернатора по КВН «Поющий Косопуз 2023» становится ещё больше партнёров! Один из них — торгово-развлекательный центр «М5 Молл». На фасаде ТРЦ появился большой баннер, который знакомит рязанцев с предстоящим ярким событием.

Торгово-развлекательный центр «М5Молл» — единственный в Рязани, где каждую субботу абсолютно бесплатно для маленьких рязанцев детские шоу программы, мастер-классы, театр и другие увлекательные развлечения.

Каждую субботу в 14:30 ТРЦ «М5Молл» ждёт вас, приходите всей семьёй. Расписание программ и бесплатных автобусов на сайте и группе ВКонтакте.

Напомним, большой музыкальный фестиваль состоится 25 августа в 18.00 на сцене Зелёного театра ЦПКиО.

Для участия в Кубке заявились 25 команд, в том числе четыре рязанских, три из Москвы, команды из Санкт-Петербурга, Севастополя, подмосковных городов.

Ведущий мероприятия — известный актер и участник Высшей лиги Международного союза КВН Руслан Шишкин (команда КВН «Вятка»).

Хэдлайнером фестиваля станет чемпион Высшей лиги КВН 2022 команда «Доктор Хаус» из Белоруссии. Недавно квнщики из Могилёва стали вторыми на Летнем Кубке КВН, прошедшем в Перми.

У рязанцев есть возможность выиграть пригласительные на Музыкальный кубок Губернатора по КВН «Поющий Косопуз 2023». Розыгрыш проводится в официальной группе ВКонтакте информационного агентства 7info.

Условия розыгрыша доступны по ссылке. Переходите и участвуйте!

Также напоминаем, что билеты на большой музыкальный фестиваль есть в продаже. Приобрести их можно здесь. Хорошая новость для студентов рязанских вузов — попасть на КВН они смогут бесплатно. Подробности — в профкомах и студклубах.

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