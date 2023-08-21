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Организаторы фестиваля «Поющий Косопуз 2023» начали представлять команды-участницы

7info

Группа Официальной Рязанской лиги МС КВН ВКонтакте начала представлять команды-участницы Музыкального кубка Губернатора по КВН «Поющий Косопуз 2023». Сегодня познакомим вас с первыми пятью коллективами.

Напомним, «Поющий Косопуз 2023» состоится на площадке Зелёного театра ЦПКиО 25 августа в 18.00. Рязань примет лучшие команды из Региональных и Центральных лиг Международного союза КВН, представляющих регионы от Калининграда до Владивостока, а также команды Официальной Рязанской лиги. Ведущий мероприятия — известный актер и участник Высшей лиги Международного союза КВН Руслан Шишкин (команда КВН «Вятка»).

Возрастное ограничение: 12+.

Организаторы фестиваля «Поющий Косопуз 2023» начали представлять команды-участницы

Участие в игре примет команда Диванодамы из города Дмитров.

— Наша команда — это не реклама магазина мебели, и не реклама магазина на диване… Но нас тоже любят женщины за сорок, а мы не отстаем от своих фанаток, и тоже любим петь в караоке, — написали ребята о себе.

Организаторы фестиваля «Поющий Косопуз 2023» начали представлять команды-участницы

Команда КВН «Дон Террикон» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты (Ростовская область).

Одна из немногих команд, в составе которых играют крот и цыганка.

— Мы никогда небыли в Рязани и считаем, что музыкальный фестиваль — отличный повод познакомиться с рязанским зрителем! — уверены квнщики.

Организаторы фестиваля «Поющий Косопуз 2023» начали представлять команды-участницы

Команда «Амбассадоры Атяшево» из города Саранска в КВН уже 2 года, ради игры ребятам пришлось бросить работу. В составе команды 2 геодезиста, грузчик строительного магазина, туристический агент, а еще один «не понятно кем работает».

— Мы фанаты команды КВН «Айседора Дункан», хотели просто приехать посмотреть, но решили еще и выступить, — признается команда. — Чтобы понять рязанского зрителя, читаем паблик «Подслушано в Рязани». Теперь интересно увидеть все в живую!

Организаторы фестиваля «Поющий Косопуз 2023» начали представлять команды-участницы

Сборная Богородского городского округа.

Сами ребята сравнивают себя с Рикки Мартином — тоже когда-то, что-то. Весь юмор команды собран на улицах их славного города.

— Перед сценой мы обязательно попьем водички, чтобы не охрипнуть и намажемся кремом от загара — все-таки игра на открытом воздухе, — говорят ребята. — Если бы у нашей команды был бы герб, то его девизом был бы «Nolite Deus Praeter Vinni Puhos et Patacocus profeta est». А пока вы гуглите, мы пишем).

Организаторы фестиваля «Поющий Косопуз 2023» начали представлять команды-участницы

Самые юные участники фестиваля — команда «Сахар» МСУ ММЦ «Маяк» из городского округа Егорьевск.

Пусть соперников не сбивает с толку возраст ребят, несмотря на свою юность, участники этой команды уже играли во многих не официальных лигах ближайшего Подмосковья, а также показали свои таланты на кубке «Поющий Косопуз» в Рязани.

— Если все хотят пройти в сезон, то мы хотим законно прогулять школу, ну и мороженное, — честно признаются ребята.

У рязанцев есть возможность выиграть пригласительные на Музыкальный кубок Губернатора по КВН «Поющий Косопуз 2023». Розыгрыш проводится в официальной группе ВКонтакте информационного агентства 7info.

Условия розыгрыша доступны по ссылке. Переходите и участвуйте!

Также напоминаем, что билеты на большой музыкальный фестиваль есть в продаже. Приобрести их можно здесь. Хорошая новость для студентов рязанских вузов — попасть на КВН они смогут бесплатно. Подробности — в профкомах и студклубах.

Использованы фото группы vk.com/ryazanligakvn

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