Организаторы фестиваля «Поющий Косопуз 2023» начали представлять команды-участницы

Группа Официальной Рязанской лиги МС КВН ВКонтакте начала представлять команды-участницы Музыкального кубка Губернатора по КВН «Поющий Косопуз 2023». Сегодня познакомим вас с первыми пятью коллективами.
Напомним, «Поющий Косопуз 2023» состоится на площадке Зелёного театра ЦПКиО 25 августа в 18.00. Рязань примет лучшие команды из Региональных и Центральных лиг Международного союза КВН, представляющих регионы от Калининграда до Владивостока, а также команды Официальной Рязанской лиги. Ведущий мероприятия — известный актер и участник Высшей лиги Международного союза КВН Руслан Шишкин (команда КВН «Вятка»).
Возрастное ограничение: 12+.
Участие в игре примет команда Диванодамы из города Дмитров.
Команда КВН «Дон Террикон» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты (Ростовская область).
Одна из немногих команд, в составе которых играют крот и цыганка.
Команда «Амбассадоры Атяшево» из города Саранска в КВН уже 2 года, ради игры ребятам пришлось бросить работу. В составе команды 2 геодезиста, грузчик строительного магазина, туристический агент, а еще один «не понятно кем работает».
Сборная Богородского городского округа.
Сами ребята сравнивают себя с Рикки Мартином — тоже когда-то, что-то. Весь юмор команды собран на улицах их славного города.
Самые юные участники фестиваля — команда «Сахар» МСУ ММЦ «Маяк» из городского округа Егорьевск.
Пусть соперников не сбивает с толку возраст ребят, несмотря на свою юность, участники этой команды уже играли во многих не официальных лигах ближайшего Подмосковья, а также показали свои таланты на кубке «Поющий Косопуз» в Рязани.
У рязанцев есть возможность выиграть пригласительные на Музыкальный кубок Губернатора по КВН «Поющий Косопуз 2023». Розыгрыш проводится в официальной группе ВКонтакте информационного агентства 7info.
Условия розыгрыша доступны по ссылке. Переходите и участвуйте!
Также напоминаем, что билеты на большой музыкальный фестиваль есть в продаже. Приобрести их можно здесь. Хорошая новость для студентов рязанских вузов — попасть на КВН они смогут бесплатно. Подробности — в профкомах и студклубах.
Использованы фото группы vk.com/ryazanligakvn