Туристка из России пропала в Турции после утраты документов

23-летняя туристка из Нальчика, Лаура Писаренко, пропала в Турции после утраты документов и обращения за помощью в российское генконсульство. Последний раз она выходила на связь с родственниками 30 декабря, и с тех пор ее местонахождение остается неизвестным. Забеспокоенные родственники подняли тревогу, и на поиски девушки в Турцию вылетел ее брат, пишет «Газета.ру».

Хронология событий

По данным Telegram-канала Mash, Лаура Писаренко приехала в Стамбул из Нальчика, чтобы отпраздновать свой день рождения. Однако 30 декабря, в канун Нового года, она потеряла оба паспорта (внутренний и заграничный) и обратилась за помощью в Генеральное консульство России.

Брат девушки, Василий, сообщил, что она пришла к дипломатам в сопровождении его друзей. Однако в консульстве, по его словам, заявили, что Лауру депортируют, не разрешили забрать личные вещи и увезли. Через пять часов Василию сообщили, что девушку отпустили, так как срок действия ее туристической визы не истек. После этого связь с Лаурой пропала.

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Что известно о Лауре Писаренко

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что девушка была одета в коричневую куртку, черные брюки и синюю шляпу. Родственники рассказали, что у Лауры есть проблемы со здоровьем: у нее случаются провалы в памяти, и она может впадать в неадекватное состояние.

Кроме того, по данным из соцсетей Лауры, она ранее уже бывала в Стамбуле. На ее странице «ВКонтакте» есть фотографии из турецкой столицы, сделанные в 2020 году.

Поиски Лауры и реакция полиции

Родные безуспешно пытались дозвониться до Лауры в течение нескольких дней. В результате брат девушки вылетел в Турцию и подал заявление об исчезновении в стамбульскую полицию. Однако местные правоохранительные органы, по словам родственников, не предоставили никаких полезных сведений.

Василий предполагает, что Лауру могли направить в депортационный центр, но получить информацию от турецких властей невозможно без справки о родстве, которую в российском консульстве выдать не могут.

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Родные Лауры сообщили, что после того, как история попала в СМИ, в деле появились первые подвижки.

«Возможно, Лаура уже найдена, но пока мы не смогли связаться с ней лично. Нам передали информацию о ней, которую мы сейчас проверяем. Мы ищем Лауру сами, и нам помогают совершенно незнакомые люди — это невероятная поддержка!» — рассказали родственники.

Тем не менее, по их словам, от турецкой полиции пока не поступило никаких новостей.