Труп россиянина нашли в луже крови на фестивале Burning Man в Неваде

Уроженца Омска убили на фестивале Burning Man в Неваде. Его тело полиция нашла в луже крови в тот момент, когда участники традиционно сжигали чучело, сообщает MASH.

Погибшего звали Вадим Круглов. Несколько лет назад он переехал из России в США. 24 августа мужчина отправился на фестиваль, чтобы представить там свою инсталляцию. Вместе с другими участниками он пережил песчаную бурю, а вскоре после этого пропал. Друзья и родственники разместили фотографии в соцсетях с просьбой откликнуться тем, кто мог видеть его в пустыне Блэк-Рок, и организовали поиски.

Позже полиция штата Невада обнаружила в луже крови тело белого мужчины 35–40 лет с короткими каштановыми волосами. Им оказался Вадим.

По словам шерифа, расследование осложняется тем, что во время проведения Burning Man территория превращается в огромный «город» и на месте не осталось записей с камер видеонаблюдения. Основная версия случившегося — убийство.