Три новые детские площадки появились в микрорайоне Канищево в Рязани

В Рязани активно создаются комфортные условия для развития детей. Это отметил в своих социальных сетях губернатор Павел Малков.

В микрорайоне Канищево состоялась приемка трех детских площадок. Депутаты Рязанской городской Думы совместно с местными жителями оценили новые игровые комплексы. Площадки появились на территории домов №10 и №20 к.2 по улице Бирюзова и №16а по улице Интернациональной.

Было уложено безопасное ударопоглощающее покрытие, размещены игровые комплексы, установлены лавочки. При осмотре были выявлены некоторые недостатки. Подрядчик обещал исправить все недочеты в ближайшее время.

За последние 4 года в микрорайоне Канищево были установлены 9 новых детских площадок.

Ранее в школе-интернате открыли новую детскую игровую площадку. На работы было потрачено 3,75 миллионов рублей.

На Рязанской ВДНХ временно закрыли детскую площадку. Напомним, новый игровой комплекс для детей открыли 22 июля.