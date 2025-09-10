Среда, 10 сентября, 2025
Три новые детские площадки появились в микрорайоне Канищево в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани активно создаются комфортные условия для развития детей. Это отметил в своих социальных сетях губернатор Павел Малков.

В микрорайоне Канищево состоялась приемка трех детских площадок. Депутаты Рязанской городской Думы совместно с местными жителями оценили новые игровые комплексы. Площадки появились на территории домов №10 и №20 к.2 по улице Бирюзова и №16а по улице Интернациональной.

Было уложено безопасное ударопоглощающее покрытие, размещены игровые комплексы, установлены лавочки. При осмотре были выявлены некоторые недостатки. Подрядчик обещал исправить все недочеты в ближайшее время.

За последние 4 года в микрорайоне Канищево были установлены 9 новых детских площадок.

Ранее в школе-интернате открыли новую детскую игровую площадку. На работы было потрачено 3,75 миллионов рублей. 

На Рязанской ВДНХ временно закрыли детскую площадку. Напомним, новый игровой комплекс для детей открыли 22 июля.

Медицина

Элика и Арсений родились в августе в Рязанском перинатальном центре

В последний летний месяц в перинатальном центре зарегистрировали 51 мальчика и 61 девочку.
Власть и политика

Павел Малков обсудили создание спортивной инфраструктуры с Захаром Петровым

Губернатор Павел Малков поручил региональному минспорта подготовить среднесрочный план развития этого вида спорта в Рязанской области.
Экономика и бизнес

Для сотрудников фармацевтического завода «Октафарма-Фармимэкс» построены 36 таунхаусов

Также для сотрудников работают детский сад и школа, спортивные объекты: спа-центр, бассейн, футбольное поле, теннисные площадки.
Транспорт и дороги

На станции Рыбное 11 сентября перекроют движение через железнодорожный переезд

На станции Рыбное (185 км) закроют проезд через железнодорожный переезд в связи с проведением ремонтных работ. Время перекрытия: с 08:00 до 17:00.
Транспорт и дороги

Ремонт дороги по улице Предзаводской завершится до конца недели

Уже завершен ремонт тротуара по улице Предзаводской.
Общество

Скульптурная композиция курсанта-нахимовца с девушкой принята не будет — мэрия

Скульптурная композиция, установленная подрядчиком на объекте, не соответствует эскизу технического задания муниципального контракта, в связи с чем принята не будет.
Медицина

Рязанские онкологи спасли пациента с опухолью щитовидной железы

Пациента направили в отделение опухолей головы и шеи ОКОД на оперативное вмешательство трансоральным эндоскопическим доступом, т. е. удаление щитовидной железы через рот.
Общество

Строительство школы в микрорайоне Семчино выполнено наполовину

На 100% возведены несущие конструкции стен, колонн, перекрытий и лестничных маршей здания, осуществлена кладка наружных стен, на 80% выполнен монтаж внутренних перегородок.