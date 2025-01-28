Три человека пострадали в ДТП на Московском шоссе

В Рязани на Московском шоссе произошла авария. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор Рязань».

ДТП случилось около перекрестка улиц Авиационной и Московское шоссе. На месте работают сотрудники скорой помощи. Машины сильно повреждены.

Портал YA62 со ссылкой на собственный источник сообщает о троих пострадавших в результате ДТП. Закрытую черепно мозговую травму и ушиб нижней челюсти получила девушка 23 лет. У 41-летней женщина обнаружили сотрясение мозга и закрытую черепно мозговую травму. Такие же повреждения получил 72-летний пенсионер, плюс ушиб грудной клетки и закрытый переломом ребер. Все трое доставлены в ОКБ.

