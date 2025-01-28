Вторник, 28 января, 2025
4.5 C
Рязань
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на Московском шоссе

Анастасия Мериакри

В Рязани на Московском шоссе произошла авария. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор Рязань».

ДТП случилось около перекрестка улиц Авиационной и Московское шоссе. На месте работают сотрудники скорой помощи. Машины сильно повреждены.

Портал YA62 со ссылкой на собственный источник сообщает о троих пострадавших в результате ДТП. Закрытую черепно мозговую травму и ушиб нижней челюсти получила девушка 23 лет. У 41-летней женщина обнаружили сотрясение мозга и закрытую черепно мозговую травму. Такие же повреждения получил 72-летний пенсионер, плюс ушиб грудной клетки и закрытый переломом ребер. Все трое доставлены в ОКБ.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.