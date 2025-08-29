«Тягостное впечатление» и «приятно посмотреть»: губернатор Малков сравнил Касимов 3 года назад и сейчас 

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил Касимовский округ и рассказал в своём Telegram-канале об итогах поездки. По словам главы региона, город «здорово изменился» и продолжает развиваться.

Новые пространства и экономический рост

Павел Малков отметил, что Касимов, который недавно победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды, постепенно преображается. Уже в сентябре власти приступят к благоустройству центральной площади, также готовят проект дальнейшего развития набережной.

Губернатор посетил обновлённое пространство в микрорайоне Черемушки, где на месте пустыря появились дорожки, освещение, детские и спортивные площадки. В дальнейшем такие локации будут создавать и в других частях города.

В ходе поездки Малков посетил рыбную ферму в селе Гиблицы, где уже запустили первую партию малька форели. Инвестор планирует не только продавать живую рыбу, но и производить солёную и копчёную продукцию.

Глава региона обсудил с руководителем округа Иваном Бахиловым экономическую ситуацию: предприятия показывают положительную динамику, что позволяет направлять дополнительные средства на развитие и решение проблем жителей.

Что уже сделано в Касимове

Губернатор сравнил свои впечатления от Касимова: «Прекрасно помню, как приехал сюда первый раз три года назад, и какое было тягостное впечатление. А сейчас просто приятно посмотреть: почистили, благоустроили, цветочки посадили».

Среди уже реализованных проектов Малков выделил:

Начало работ по созданию набережной с новым лестничным спуском, смотровыми площадками, видеонаблюдением и освещением.

Реконструкцию первого корпуса Торговых рядов, который много лет стоял заброшенным. У здания появился фонтан и зоны отдыха.

Строительство новой большой школы и начало возведения первого за многие десятилетия многоквартирного дома.

Замену уличного освещения и спил сухих деревьев по всему округу. Кстати, контракт на спил деревьев заключён впервые за 30 лет!

По словам губернатора, Касимовский округ меняется в лучшую сторону благодаря эффективной работе местной команды, а план действий на несколько лет вперёд поможет сделать его ещё лучше.