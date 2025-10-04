Тепло со значительными похолоданиями: долгосрочный прогноз погоды на октябрь

Тепло со значительными похолоданиями ждет жителей Рязанской области в октябре 2025 года. Об этом сообщает руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

Начиная с субботы, 4 октября, в Рязанской области ожидается теплая для октября погода с температурами на 2-4°С выше климата. Среднесуточные температуры в основном будут выше +10°С — порогового значения для активной вегетации. Так что продолжится рост и дозревание овощей, зимних сортов яблок и укоренение подзимних посадок лука и чеснока. Вегетационный период пока еще не закончен.

Октябрь в среднем будет заметно теплее климата, но неравномерным по температурному фону и со значительными похолоданиями. Так, на рубеже 1-й и 2-й декад ожидаются самые теплые дни октября, когда дневные и ночные температуры могут приблизиться к значениям, больше свойственным началу сентября или даже концу августа.

К концу 2-й декады ожидается мощная волна холода в тылу активного циклона, и после обильных осадков весьма вероятны крепкие ночные заморозки. Очевидно, именно тогда окончательно завершится период активной вегетации растений — до следующего апреля.

В 3-й декаде будет еще одна волна тепла, но меньшего масштаба. В последних числах месяца с переходом в ноябрь — еще одно похолодание, не исключено установление временного снежного покрова.