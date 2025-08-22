Телеканал ТКР покажет выпуск программы «Разные люди» с директором Рязанской лиги КВН Алексеем Жегловым 

Телеканал ТКР анонсировал выпуск программы «Разные люди» (16+) с участием Алексея Жеглова.

От студенческого увлечения к народной славе. О самом ярком выступлении в КВН, об Александре Васильевиче Маслякове и о пятом музыкальном фестивале КВН «Поющий косопуз» расскажет Алексей Жеглов.

Автор и актер команды КВН «Чернокнижник», директор Рязанской лиги КВН стал гостем программы «Разные люди»! Новый выпуск выйдет в эфир 23 августа в 21:00.

Всех любителей хорошего юмора приглашают на 1/4 финала Официальной рязанской лиги КВН (12+), игра пройдет 28 августа в 19:00 в Рязанском дворце молодежи. Билеты уже доступны на сайте kassy.ru бесплатно.

Окунуться в атмосферу невероятного юмора вам помогут 12 команд:

«Авиарежим» МГТУ гражданской авиации, Москва «СиД» муниципальный округ Егорьевск «Время Первых» МВД им. В.Я. Кикотя, Рязань «Молоко» РГАТУ им. Костычева, Рязань «А кто хороший?» Воронежский государственный лесотехнический университет, Воронеж «Собаки Павлова» РязГМУ им. Павлова, Рязань «Полбатона» РГРТУ им. В.Ф. Уткина, Рязань «Симбирскъ» Сборная Ульяновской области «От души» РГУ им. С.А. Есенина, Рязань «Длиною в секунду» МИСиС, Москва «Грубо говоря» колледж педагогики и искусства, Егорьевск 1 «Тринадцать» МГУ им. М.В. Ломоносова

У всех зрителей четвертьфинала есть возможность попасть на фестиваль «Поющий Косопуз» (12+) 29 августа в рязанской Филармонии. После завершения 1/4 финала на выходе из зала РДМ волонтёры обменяют ваш билет на новый на фестиваль «Поющий Косопуз». Так что обязательно сохраните билет до конца игры! Не пропустите главное юмористическое событие лета!