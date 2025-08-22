Телеканал ТКР покажет выпуск программы «Разные люди» с директором Рязанской лиги КВН Алексеем Жегловым 

Телеканал ТКР анонсировал выпуск программы «Разные люди» (16+) с участием Алексея Жеглова.
От студенческого увлечения к народной славе. О самом ярком выступлении в КВН, об Александре Васильевиче Маслякове и о пятом музыкальном фестивале КВН «Поющий косопуз» расскажет Алексей Жеглов.
Автор и актер команды КВН «Чернокнижник», директор Рязанской лиги КВН стал гостем программы «Разные люди»! Новый выпуск выйдет в эфир 23 августа в 21:00.
Всех любителей хорошего юмора приглашают на 1/4 финала Официальной рязанской лиги КВН (12+), игра пройдет 28 августа в 19:00 в Рязанском дворце молодежи. Билеты уже доступны на сайте kassy.ru бесплатно.
Окунуться в атмосферу невероятного юмора вам помогут 12 команд:
- «Авиарежим» МГТУ гражданской авиации, Москва
- «СиД» муниципальный округ Егорьевск
- «Время Первых» МВД им. В.Я. Кикотя, Рязань
- «Молоко» РГАТУ им. Костычева, Рязань
- «А кто хороший?» Воронежский государственный лесотехнический университет, Воронеж
- «Собаки Павлова» РязГМУ им. Павлова, Рязань
- «Полбатона» РГРТУ им. В.Ф. Уткина, Рязань
- «Симбирскъ» Сборная Ульяновской области
- «От души» РГУ им. С.А. Есенина, Рязань
- «Длиною в секунду» МИСиС, Москва
- «Грубо говоря» колледж педагогики и искусства, Егорьевск 1
- «Тринадцать» МГУ им. М.В. Ломоносова
У всех зрителей четвертьфинала есть возможность попасть на фестиваль «Поющий Косопуз» (12+) 29 августа в рязанской Филармонии. После завершения 1/4 финала на выходе из зала РДМ волонтёры обменяют ваш билет на новый на фестиваль «Поющий Косопуз». Так что обязательно сохраните билет до конца игры! Не пропустите главное юмористическое событие лета!