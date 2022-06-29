Татьяна Панфилова провела заседание комиссии при главе муниципального образования по наградным вопросам

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова провела заседание комиссии по наградным вопросам. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

В преддверии празднования Дня города Рязани члены комиссии рассмотрели кандидатуры соискателей на муниципальные награды — звание «Почетный гражданин города Рязани», Почетный знак «За заслуги перед городом Рязанью», медаль Надежды Николаевны Чумаковой и Почетную грамоту муниципального образования — город Рязань.

Вопрос о награждении вынесен на рассмотрение Рязанской городской Думы.