Тарас Бессонный 10 марта: народные приметы и что нельзя делать в этот день

10 марта православные христиане вспоминают святителя Тарасия, патриарха Константинопольского. Он прославился ярым последователем православной веры. Святой вёл аскетичный образ жизни, придерживался молитвы и поста, мало спал, ухаживал за немощными и больными. У раки с его мощами многие верующие до сих пор исцеляются от тяжёлых телесных недугов.

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В народном календаре 10 марта — праздник Тараса Бессонного. Бессонным его называли из-за традиции мало спать в этот день. Запрет существует не только на дневной, но и на ночной сон. Подремав несколько часов, особо верующие предки молились до первых солнечный лучей, воссылая святому прошения об исцелении и защите. Такая традиция дошла и до наших дней.

Что нельзя и можно делать на Тараса Бессонного? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 10 марта

Считалось, что поделиться с нуждающимися деньгами 10 марта — к финансовому благополучию. Правда, деньги важно давать безвозмездно. А вот давать деньги в долг на Тараса Бессонного, наоборот, к большим неприятностям.

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Сегодня стоит уделить внимание собственному здоровью. Можно сходить к врачу, ведь болезнь, которую начинают лечить 10 марта, по завету наших пращуров, быстро и легко отступает.

Чтобы весенняя лихорадка не настигла в самых неподходящий момент, принято было закаляться. Для этого пробегали босяком по тающему снегу.

Сегодня ни в коем случае нельзя планировать серьёзные покупки. Они вряд ли принесут в вашу жизнь радость.

Народные приметы 10 марта

Гром на Тараса Бессонного сулит похолодание;

Хорошая погода — к хорошему солнечному лету;

Вороны купаются в лужах из талого снега — скорому наступлению тепла;

Снег идёт с дождём? Готовься к большому половодью.

10 марта именины празднуют Николай, Александр, Евгений, Тарас, Антон, Фёдор.

Сны, приснившиеся в ночь на 10 марта, как правило, не сбываются. Обращать внимание на них не стоит.

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