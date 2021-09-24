Танцевавшей на месте аварии виновнице ДТП грозит до 7 лет тюрьмы

В Липецке 31-летней местной жительнице грозит до 7 лет тюрьмы после аварии, которая произошла на улице Краснозаводской в районе ЛТЗ, пишет Липецк медиа.

Сообщается, что вечером 21 июля иномарку BMW под управлением пьяной женщины вынесло на встречную полосу. Там машина столкнулась с автомобилем Suzuki, который выбросило на обочину и трамвайные пути.

В итоге пострадали мать и 9-летний ребенок второго авто. Мальчик получил серьезную черепно-мозговую травму, перелом челюсти и другие травмы.

На опубликованном в Сети видео виновница ДТП начала танцевать прямо на месте случившегося и позировала на камеру. Она утверждала, что находилась в иномарке на месте пассажира.