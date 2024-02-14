Популярный астролог Тамара Глоба считает, что в этом году события будут протекать абсолютно по иному руслу, нежели чем в предыдущих годах. Свой прогноз она обнародовала в эфире на канале «Россия 1».
По словам Глобы, не стоит пугаться того, что наступивший 2024 год — год високосный. Этот факт не станет катализатором каких-то тревожных событий. Более того, наступивший год окажется созидательным в отличие от прошлых.
Тамара Глоба утверждает: позитивные события произойдут в различных сферах — политической, общественной и во многих других.
Вместе с тем провидица Инна Мишина дала абсолютно противоположный прогноз на 2024 год. По её словам, миру стоит приготовиться к новым природным катаклизмам колоссального масштаба и разрушительного воздействия.
Ещё одна опасность, которую увидела Мишина, исходит от воды. Планету охватят мощные цунами, которые принесут наводнения в страны Европы. Причём спровоцировать цунами может объект, упавший из космоса, к примеру, обломок метеорита.
«Гнев земли», по словам экстрасенса, обрушится на Ближний Восток. Серьёзно пострадают африканские страны:
В Китае начнут рушиться горы из-за мощных оползней. Стихия сравняет с землёй множество храмов. Как итог — 2024 год, по словам Инны Мишиной, оправдает печальную славу високосного и войдёт в историю, как один из самых тяжёлых за всю историю.