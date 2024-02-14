Популярный астролог Тамара Глоба считает, что в этом году события будут протекать абсолютно по иному руслу, нежели чем в предыдущих годах. Свой прогноз она обнародовала в эфире на канале «Россия 1».

По словам Глобы, не стоит пугаться того, что наступивший 2024 год — год високосный. Этот факт не станет катализатором каких-то тревожных событий. Более того, наступивший год окажется созидательным в отличие от прошлых.

— Это год поиска мира, это год миротворчества, год желания навести мосты, год согласия, возможности остановки событий, связанных с СВО, которые даются договором, — сказала эксперт.

Тамара Глоба утверждает: позитивные события произойдут в различных сферах — политической, общественной и во многих других.

— Чем этот год еще интересен — он открывает новое время, новые дороги, новые места жизни, буквально открытия в отношениях с новыми партнерами и союзниками — это все начало этого года. Год очень важный, хороший, надо жить, надо строить, надо работать, — заверяет астролог.

Вместе с тем провидица Инна Мишина дала абсолютно противоположный прогноз на 2024 год. По её словам, миру стоит приготовиться к новым природным катаклизмам колоссального масштаба и разрушительного воздействия.

— В 2024 году проснутся некоторые вулканы. Будет страшная угроза для людей, я вижу массовую эвакуацию. Ближе к лету 2024 года по планете прокатится новая волна землетрясений — количество человеческих жертв будет исчисляться тысячами, — уверенна провидица.

Ещё одна опасность, которую увидела Мишина, исходит от воды. Планету охватят мощные цунами, которые принесут наводнения в страны Европы. Причём спровоцировать цунами может объект, упавший из космоса, к примеру, обломок метеорита.

«Гнев земли», по словам экстрасенса, обрушится на Ближний Восток. Серьёзно пострадают африканские страны:

— В Марокко, Израиле и Египте будут чудовищные землетрясения, очень много людей погибнет и пострадает. Может начаться гуманитарная катастрофа. Будет нашествие ядовитых насекомых в этих странах, ученые не будут знать, как их уничтожить, — говорит Мишина.

В Китае начнут рушиться горы из-за мощных оползней. Стихия сравняет с землёй множество храмов. Как итог — 2024 год, по словам Инны Мишиной, оправдает печальную славу високосного и войдёт в историю, как один из самых тяжёлых за всю историю.