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Вторник, 15 июня, 2021
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Светлана Лобода прокомментировала конфликт с продюсером

7info7
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Премия Муз-ТВ 2021 наделала много шума в мире селебрити.  после выступления на сцене рок-певица Арбенина сделала официальное заявление,что больше не собирается участвовать в подобном фарсе.

Далее продюсер Светланы Лободы Наталья Крапивина официально произнесла нелицеприятный словесный опус в адрес Филиппа Киркорова и Давы, после чего  объявила о том, что её сотрудничество с певицей Лободой закончилось и он больше не хочет иметь никакого отношения к шоу-бизнесу.

В последствии Нателла Крапивина записал видео обращение, в котором по полочкам разложила свою позицию к произошедшей ситуации.

Хранившая молчание певица  Светлана Лобода  наконец-то отреагировала на конфликтную ситуацию, написав в инстаграм.

Друзья, неделю назад произошло событие, которое значительно повлияло на меня и мою команду. Хочу подчеркнуть, что я не одобряю комментарий Нателлы, и считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима. При этом, я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять. Зная Нателлу хорошо, я могу предположить, что она сожалеет о произошедшем. А я сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его, — резюмировала певица.

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