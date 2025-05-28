Суд вынес приговор рязанцу за ложное сообщение о теракте в детском учреждении

В октябре 2023 года в дежурную часть УМВД России по Рязанской области позвонил мужчина и сообщил, что он задумал на днях причинить вред воспитанникам одного из дошкольных учреждений города Рыбное. Затем сообщения о подобном намерении поступили в группы в социальных сетях пяти дошкольных учреждений Рыбновского района.

При осмотре указанных образовательных учреждений сотрудниками правоохранительных органов запрещенных предметов и лиц, представляющих общественную опасность, не обнаружено.

Полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ оперативно установили, что к отправке этих сообщений причастен рязанец 1994 года рождения. Злоумышленника разыскали и задержали.

Следователь отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

По материалам следствия, в октябре 2023 года на улице в центре Рязани 29-летний рязанец, используя сотовый телефон и подложный аккаунт в социальной сети, совершил указанные противоправные действия, по его словам, из-за неприязненного отношения к органам государственной власти.

Расследование уголовного дела было окончено, и утвержденное прокуратурой обвинительное заключение направлено в суд. После рассмотрения материалов уголовного дела Железнодорожный районный суд города Рязани назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.