Пятница, 19 сентября, 2025
Суд снял арест — и через три часа он умер. Что произошло с экс-мэром Вологды 

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Бывший мэр Вологды Евгений Шулепов скончался спустя несколько часов после того, как суд изменил ему меру пресечения. На момент смерти он находился не под стражей, а на свободе — формально. Об этом пишет «Московский комсомолец»

Дело началось в мае 2024 года. На заседании по избранию меры пресечения Шулепов сообщил о проблемах со здоровьем. Упомянул, что помощь могут оказать только специалисты в Лейпциге. Случаев, когда подозреваемого отпускали лечиться за границу, не зафиксировано. Даже внутри страны — не всегда разрешают.

Преступление, в котором он обвинялся, — экономическое, не связанное с насилием. Мог бы оставаться под домашним арестом. Но суд удовлетворил ходатайство следствия — отправили в СИЗО.

Сначала держался бодро. Ситуация изменилась, когда Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства его недвижимость, транспорт и другое имущество. Для него это стало ударом — считал, что всё заработано в бизнесе, до политики. Следствие настаивало: активы получены коррупционным путём.

Состояние здоровья Шулепова резко ухудшилось. Сначала его перевели в тюремную больницу, затем — в гражданскую: Вологодскую областную клиническую больницу. С 22 августа пациент находился там под наблюдением врачей. У палаты дежурил конвой. Статус — арестованный.

В какой-то момент наметились незначительные улучшения. Планировали, что 24 сентября он примет участие в судебном заседании по видеосвязи. Суд разрешил супруге свидание — она приходила в палату.

В последние дни состояние снова резко ухудшилось. Рассматривался перевод в ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова». Для этого — чтобы не везти под конвоем и не в наручниках — провели экстренное заседание суда. Меру пресечения изменили на запрет определённых действий.

Заседание прошло около 16–17 часов. В 19:45 Шулепов скончался.

Последние часы жизни он провёл формально на свободе. Но физически — не покидал больницу.

Во ФСИН сообщили кратко: Шулепов умер не в СИЗО, а в больнице. Выражать соболезнования в ведомстве не принято.

