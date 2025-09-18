Суд снял арест — и через три часа он умер. Что произошло с экс-мэром Вологды 

Бывший мэр Вологды Евгений Шулепов скончался спустя несколько часов после того, как суд изменил ему меру пресечения. На момент смерти он находился не под стражей, а на свободе — формально. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Дело началось в мае 2024 года. На заседании по избранию меры пресечения Шулепов сообщил о проблемах со здоровьем. Упомянул, что помощь могут оказать только специалисты в Лейпциге. Случаев, когда подозреваемого отпускали лечиться за границу, не зафиксировано. Даже внутри страны — не всегда разрешают.

Преступление, в котором он обвинялся, — экономическое, не связанное с насилием. Мог бы оставаться под домашним арестом. Но суд удовлетворил ходатайство следствия — отправили в СИЗО.

Сначала держался бодро. Ситуация изменилась, когда Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства его недвижимость, транспорт и другое имущество. Для него это стало ударом — считал, что всё заработано в бизнесе, до политики. Следствие настаивало: активы получены коррупционным путём.

Состояние здоровья Шулепова резко ухудшилось. Сначала его перевели в тюремную больницу, затем — в гражданскую: Вологодскую областную клиническую больницу. С 22 августа пациент находился там под наблюдением врачей. У палаты дежурил конвой. Статус — арестованный.

В какой-то момент наметились незначительные улучшения. Планировали, что 24 сентября он примет участие в судебном заседании по видеосвязи. Суд разрешил супруге свидание — она приходила в палату.

В последние дни состояние снова резко ухудшилось. Рассматривался перевод в ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова». Для этого — чтобы не везти под конвоем и не в наручниках — провели экстренное заседание суда. Меру пресечения изменили на запрет определённых действий.

Заседание прошло около 16–17 часов. В 19:45 Шулепов скончался.

Последние часы жизни он провёл формально на свободе. Но физически — не покидал больницу.

Во ФСИН сообщили кратко: Шулепов умер не в СИЗО, а в больнице. Выражать соболезнования в ведомстве не принято.