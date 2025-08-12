Суд приостановил деятельность «майнинговой фермы» в селе Кирицы на 30 суток

Деятельность «майнинговой фермы» в селе Кирицы приостановлена на 30 суток. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Прокуратура провела проверку по коллективному обращению жителей села Кирицы о том, что в населенном пункте уровень шумового воздействия от деятельности майнинговой фермы сильно превышает нормы. Данное нарушение санитарно-эпидемиологических норм выявлено на предприятии не в первый раз.

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора провели замеры в мае и июле 2025 года, по результатам руководителю фермы выдавалось предписание. Проведенные повторные замеры в августе 2025 года зафиксировали уровень шума на придомовых территориях вблизи объекта до 48 Дб при установленных дневных нормативах не выше 40 Дб и ночных не выше 30 Дб.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ. Решением Спасского районного суда Рязанской области деятельность ООО «Интеграл» приостановлена на 30 суток.