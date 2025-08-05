В Кирицах жители страдают от майнинговой фермы, в дело вмешалась прокуратура 

Прокуратура Спасского района провела проверку по коллективному обращению жителей села Кирицы о нарушении права на благоприятную окружающую среду из-за работы майнинговой фермы в населённом пункте. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

В рамках проверки, проведённой совместно с Роспотребнадзором, были зафиксированы превышения допустимого уровня шума в ряде жилых помещений. Источником шума стало работающее оборудование майнинговой фермы.

В связи с выявленными нарушениями в адрес собственника оборудования внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле надзорного ведомства.

О проблеме жителей Кириц сообщил неделю назад Народный фронт.

«Люди жалуются на повышенную тревожность и физическое недомогание: возникает ощущение будто «кости трясутся»», — говорится в сообщении на странице НФ ВКонтакте.

Местные жители писали обращения, добились проведения общественных слушаний, но, судя по сообщениям, шум продолжал тревожить людей.