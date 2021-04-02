Суд оштрафовал скопинского маньяка на 1 000 рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Подъем».

Суд признал Виктора Мохова виновным в нарушении административного надзора. Именно по этому делу маньяк и получил штраф.

Напомним, скопинский маньяк похитил двух несовершеннолетних девушек и удерживал их в бункере на протяжении почти 4-х лет. За это время он неоднократно насиловал жертв, а одна из девочек даже родила Мохову двух мальчиков. Скопинский маньяк отсидел 17 лет и вышел на свободу. Однако для него есть ряд ограничений. Против освобождения Мохова была не только Екатерина Мартынова, одна из жертв, но и все соседи изверга.

Некоторое время назад стало известно, что Ксения Собчак решила снять фильм про Мохова. А буквально вчера она выложила соответствующий ролик на свой Youtube-канал. Жириновский предложил наказать Собчак за этот фильм.

Причем ранее скопинский маньяк уже давал интервью известному telegram-каналу «112».