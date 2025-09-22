Понедельник, 22 сентября, 2025
Рязань
Спорт

Студент из Рязани завоевал три золотых медали на Чемпионате высоких технологий

Анастасия Мериакри

Студент Рязанского колледжа электроники Максим Карелин завоевал три золотых медали на Чемпионате высоких технологий. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Соревнования прошли в Великом Новгороде в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».

Конкурсанты состязались в 15 технологичных и инновационных компетенциях. Максим Карелин стал лучшим в квалификации «Ручная лазерная сварка». Он занял первое место сразу в трёх зачётах: основном, индустриальном и международном.

Максима Карелина и его наставника Александра Соколова с заслуженной наградой поздравил глава региона Павел Малков.

Семья и отношения

Осенние свадьбы: Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов уходящей недели

К пожеланиям присоединились рязанцы в комментариях к публикации.
Новости России

Зеленскому «поплохело»: что происходит на Харьковском направлении

Военкоры и анонимные источники сообщают о возможном взятии Харькова, массированных ударах по украинской инфраструктуре и подготовке «секретного плана» по молниеносной победе.
Культура и события

В Рязани и области масштабно отметят 130-летие со дня рождения Сергея Есенина

Более 30 культурных площадок объединят десятки мероприятий: от научных конференций до концертов и театральных постановок. Вход на все события свободный.
Новости России

ВСУ не смогли деблокировать окруженные группы 57-й и 127- бригад — РИА Новости 

Источник агентства заявил, что за минувшие сутки противник дважды пытался прорвать окружение, но безуспешно.
Погода

Рязанцев ждет резкое похолодание: ученый рассказал о погоде на ближайшие дни

В понедельник, 22 сентября, рязанцам повезет с погодой последний раз – севернее региона, через Белое море, будет проходить крупный и активный циклон, он обратится к Центру России своим теплым сектором.

Происшествия

Жителя Скопина подозревают в организации и проведении азартных игр

По данным следствия, в июне 2025 года в нежилом помещении одного из жилых домов Скопина местный житель незаконно организовал и проводил азартные игры
Спорт

Рязанские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по дзюдо и греко-римской борьбе

В рязанской Академии единоборств 20 и 21 сентября прошли Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по дзюдо среди юниоров и юниорок в возрасте до 18 лет.
Религия

В Рязани пройдет презентация книги митрополита Марка в рамках фестиваля «Читающий мир»

Этот труд представляет собой научно-популярный комментарий автора на Евангелие от Иоанна, сочетающий раскрытие филологических особенностей древнегреческого текста и церковной традиции понимания богословского смысла.
Происшествия

Экс-руководителя Михайловского ЗАГСа признали виновной по семи эпизодам получения взяток

С ноября 2023 года по декабрь 2024 года осужденная предлагала физическим лицам внесение сведений по исправлению неточностей в электронной базе актов ЗАГС за денежное вознаграждение.
Происшествия

Попавшего в ДТП рыбновского чиновника отстранили от должности главы администрации поселения

Причиной этого названа трагическая ситуация, произошедшая на 3-м километре автодороги Рыбное — Константиново.
Происшествия

Во время пожара в Рязани эвакуировали 15 человек

В 13:10 стало известно о загорании комнаты в доме по улице Энгельса.
Новости России

Выпившая мать упала на осколки стекла вместе с ребёнком в Ростове-на-Дону 

По словам хозяйки квартиры, где женщина отдыхала, она выпила алкоголь, хотя принимала несовместимые с ним лекарства.
Погода

Новый рекорд тепла установлен в Рязани 22 сентября

Предыдущий рекорд города был поставлен в 1937 году — +26,9°С.