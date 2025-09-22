Студент из Рязани завоевал три золотых медали на Чемпионате высоких технологий

Студент Рязанского колледжа электроники Максим Карелин завоевал три золотых медали на Чемпионате высоких технологий. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Соревнования прошли в Великом Новгороде в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».

Конкурсанты состязались в 15 технологичных и инновационных компетенциях. Максим Карелин стал лучшим в квалификации «Ручная лазерная сварка». Он занял первое место сразу в трёх зачётах: основном, индустриальном и международном.

Максима Карелина и его наставника Александра Соколова с заслуженной наградой поздравил глава региона Павел Малков.