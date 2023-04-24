В связи с весенним половодьем, которое в этом году негативно повлияло на некоторые районы Киева и других украинских городов, в сети начали вспоминать страшное пророчество старцев. Напомнил его известный российский телеведущий Борис Корчевников.

По его словам, кара господня на киевский режим должна обрушиться из-за варварских действий, которые применяются для террора представителей Украинской православной церкви Московского патриархата. Корчевников уверен, что начавшиеся подтопления могут быть первыми проявлениями небесного наказания. Он призвал всех, кто может, скорее уносить ноги из украинской столицы.

– Прежнего Киева не будет. И нынешняя стихия может быть началом, а может – лишь предупреждением, – убеждает он.

Ранее было обнародовано ещё одно пророчество о России и Украине. Более 70 лет назад его дал старец Лаврентий Черниговский.