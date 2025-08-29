В Рязанской области стартовал ремонт автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 12,1 км дороги. Ремонтный участок проходит мимо населенных пунктов Токарево и Сорокино и соединяет Касимовский муниципальный округ с Шиловским районом.

На объекте уже начались ремонтные работы. Специалисты подрядной организации производят регенерацию основания и фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. В процессе работ на объекте обновят асфальтобетонное покрытие участка, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Работы на объекте планируется завершить до конца этого года.

Завершение работ позволит существенно повысить безопасность дорожного движения и улучшить транспортную доступность между муниципальными образованиями региона.

В следующем году в рамках нацпроекта запланирован ремонт автодороги Ряжск – Касимов, протяженностью 15,7 км в Ухоловском и Ряжском муниципалитетах. К работам приступят в апреле 2026 года.