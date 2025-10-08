Стало известно о новых случаях превышения ПДК сероводорода в Рязани

Представители Минприроды Рязанской области в комментариях телеграм-канала губернатора региона Павла Малкова сообщили о новых случаях превышения ПДК сероводорода в Рязани.

— Вчера, 7 октября, наша передвижная экологическая лаборатория проводила исследования атмосферного воздуха в д. Турлатово, ул. Садовая, 39. Превышения ПДК загрязняющих веществ не выявлены. Также лаборатория работала по адресу: г. Рязань, Восточный промузел, 27 а. По результатам отбора и анализа проб воздуха было выявлено 3 превышения ПДК сероводорода, — говорится в ответе на комментарий рязанца.

Ранее в ведомстве рассказали о выявленных превышениях в Дашково-Песочне.