Стала известна причина неприятного запаха в Рязани 

Во вторник и среду, 7 и 8 октября, стационарный пост наблюдения за воздухом в микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани выявил превышения ПДК сероводорода. Об этом в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова сообщили представители регионального министерства природопользования.

Максимальный уровень концентрации сероводорода в атмосферном воздухе составил 2,46 и 1,45 ПДКмр соответственно.

Ранее жители Рязани неоднократно жаловались в соцсетях, в том числе и в каналах губернатора Павла Малкова, на вонь в городе.

— Ехали в понедельник днем с ребенком на занятия в транспорте. Проезжали по Касимовскому шоссе — невозможно было дышать, аж до тошноты. В Дашково-Песочне на разных улицах родственники живут, ночью, днем было невозможно проветрить квартиры. Мы любим свой родной город, и хочется, чтобы воздух был не химозным, чтобы нарушителей привлекали, чтобы было больше зелени в разных районах города, — пишет рязанка.