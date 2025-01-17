Стало известно, на какие профессии растёт спрос в 2025 году в Рязанской области

Аналитики hh.ru подвели итоги января и выяснили, специалисты каких профессий наиболее востребованы работодателями в начале 2025 года.

Данные hh.ru за последние 30 дней показывают, что местные работодатели активно ищут сотрудников: компании Рязани и области разместили около 9 тыс. новых вакансий. Лидерами по спросу на рабочие специальности стали рабочие различных профессий, включая сварщиков, токарей, слесарей и других специалистов. В этой сфере было открыто 28% всех вакансий — более 2,3 тыс. предложений за месяц.

На втором месте по востребованности находятся специалисты в сфере продаж и клиентского обслуживания. За последний месяц работодатели искали около 2 тыс. сотрудников, что составляет 23% от общего числа вакансий в регионе.

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Замыкает тройку лидеров сфера производства и сервисного обслуживания, которая составляет 17% всех вакансий. В этом сегменте было открыто более 1,4 тыс. новых рабочих мест за месяц.

Примечательно, что в некоторых профессиональных областях наблюдается рост спроса на кадры по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметен рост в таких сферах, как наука и образование, где спрос на учителей и преподавателей увеличился на 10%. В сфере ритейла (продавцы, кассиры, администраторы, мерчандайзеры) потребность в кадрах выросла на 15%, а в туризме и общепите (повара, пекари, официанты, хостес) — на 20%.

Наибольший рост наблюдается в сфере автомобильного бизнеса: спрос на специалистов по продаже и ремонту автомобилей увеличился на 37%.

«2025 год открывает интересные карьерные перспективы для представителей различных профессий», — отмечает Ирина Котусенко, директор ярославского филиала hh.ru.