Стало известно, кто получит многомиллионное наследство Григоровича

Многомиллионное наследство балетмейстера Юрия Григоровича перейдет его племяннику Николаю, пишет телеграм-канал SHOT.
Сыну сестры Григоровича достанется огромная квартира в историческом особняке на Сретенском бульваре в Москве стоимостью около 200 миллионов рублей.
Утверждается, что раньше там были коммунальные квартиры, которые расселили, чтобы затем выделить жилье хореографу.
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