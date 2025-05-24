Стало известно, кто получит многомиллионное наследство Григоровича

Многомиллионное наследство балетмейстера Юрия Григоровича перейдет его племяннику Николаю, пишет телеграм-канал SHOT .

«Детей у маэстро не было, супруга умерла ещё в 2008-м», — говорится в публикации.

Сыну сестры Григоровича достанется огромная квартира в историческом особняке на Сретенском бульваре в Москве стоимостью около 200 миллионов рублей.

Утверждается, что раньше там были коммунальные квартиры, которые расселили, чтобы затем выделить жилье хореографу.