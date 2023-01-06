Стало известно, какие травмы получил попавший в ДТП на Касимовском шоссе рязанец

Инфрмпортал ya62 со ссылкой на собственный источник в экстренных службах сообщил о травмах, которые получил попавший в ДТП на Касимовском шоссе рязанец.

Мужчина получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, гематому головы, ушиб грудной клетки, рваную рану правого коленного сустава. С травмами пострадавшего водителя доставили в Рязанскую ОКБ.

Также отмечается, что у мужчины выявлена клиника алкогольного опьянения.

Напомним, серьёзное ДТП произошло в ночь на 6 января на Касимовском шоссе. Всё произошло в 00.50 напротив д. 32 стр. 8. 29-летний рязанец за рулём Mazda 6, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения.

Фото из паблика «Подслушано у водителей Рязани»