Появились подробности избиения школьницы в Сасово, возбуждено уголовное дело

Стали известны подробности избиения школьницы в Сасово. Их сообщает следственный комитет по Рязанской области.

Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области по факту совершения группой подростков избиения несовершеннолетней девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По данным следствия, в дневное время 7 апреля 2025 года в г. Сасово Рязанской области двое местных подростков из-за произошедшего ранее конфликта совершили избиение 14-летней девушки, нанеся ей удары руками и ногами, после чего заставили ее сесть на колени и извиниться.

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Происходящее на камеру своего мобильного телефона снимал знакомый подростков. Впоследствии видео было распространено в сети Интернет.

Указанные события стали возможными в результате ненадлежащего исполнения родителями подростков своих обязанностей по их воспитанию.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий личности подростков были установлены сотрудниками полиции и они вместе с родителями доставлены в территориальный следственный отдел для проведения следственных действий.

Ход расследования уголовного дела поставлен руководством следственного управления на контроль.