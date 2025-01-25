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Изображение от fabrikasimf на Freepik
Общество

Спортсменов Карачаево-Черкесии привлекли к ответственности за неуважение к гимну России

Алексей Самохин

В Карачаево-Черкесии сотрудники полиции привлекли к ответственности шестерых участников спортивного мероприятия за проявление неуважения к гимну Российской Федерации.

Как сообщили «Интерфаксу» в региональном МВД, было зафиксировано, что некоторые участники намеренно не встали во время исполнения гимна РФ.

В отношении шестерых человек были составлены административные протоколы по статье 17.10 КоАП РФ (нарушение порядка официального использования государственных символов РФ).

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Представитель МВД уточнил, что материалы по данным нарушениям будут направлены в суд.

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