Состояние некоторых пострадавших после пожара в Старожиловском районе оценивается как крайне тяжелое, открыт сбор средств

Состояние некоторых пострадавших после пожара в деревне Ершово Старожиловского района оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщила администрация Старожиловского района.

Утром 8 октября в деревне Ершово Старожиловского района произошёл пожар в одной из квартир жилого дома. Причиной возгорания, по данным следствия, стала утечка бытового газа из централизованной системы газоснабжения. В результате инцидента пострадали пять местных жителей.

Пожар начался в 08:31 на улице Молодёжной и был потушен к 09:20. На место первыми прибыли добровольные пожарные из колхоза «Шелковской», а затем — сотрудники ПСЧ № 45. Всего из дома эвакуировали 50 человек.

Три женщины и три девочки, пострадавшие в результате пожара, были доставлены в Рязань. Одна из них — 30-летняя женщина, а её дочери — 12, 9 и 4 лет. Также в больницу была госпитализирована 60-летняя соседка, проживавшая в этом доме.

«Двое детей направлены в федеральные ожоговые центры. Помимо пострадало 12 квартир в этом доме, выбиты стекла в соседнем доме. Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам с просьбой о помощи», — говорится в сообщении администрации.

Областным фондом социального развития открыт сбор средств на оказание помощи пострадавшим от этого чрезвычайного происшествия.

По факту произошедшего Кораблинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Рязанской области было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Следственные действия продолжаются, ведётся сбор и закрепление доказательств.