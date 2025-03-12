Соцвыплату на приобретение жилья получила многодетная семья из Рязанской области

Многодетная семья Эльдара и Нилуфар Искандаровых из Рязанской области стала обладателем свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья или строительства собственного дома.

В торжественной обстановке свидетельство семье вручил глава администрации района Михаил Ромодин.

«Уютный семейный очаг — это не только стабильность и надежный тыл, но и возможность строить планы на будущее. Желаю семье удачно распорядиться поддержкой государства, чтобы в новой квартире всегда царили любовь, благополучие и достаток», — отметил Михаил Ромодин.

Получение социальной выплаты на приобретение жилья стало возможным благодаря участию в муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей», которая успешно реализуется в Скопинском районе уже 19 лет. С 2006 года благодаря этой программе 61 семья улучшила свои жилищные условия. Размер социальной выплаты составляет более одного миллиона рублей, а софинансирование из местного бюджета — порядка 300 тысяч рублей.