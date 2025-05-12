Сладков: Трамп боится оставлять Зеленского наедине с Путиным в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп опасается двухсторонних переговоров Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина на их возможной встрече в Стамбуле, написал военкор Александр Сладков в телеграм-канале.
Журналист задался вопросом, нужен ли сторонам во время диалога глава Белого дома.
Военкор напомнил, что президент России пока не говорил, что планирует приехать в Стамбул 15 мая.
О таких планах уже высказались Зеленский и Трамп.
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