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Новости мира

Сладков: Трамп боится оставлять Зеленского наедине с Путиным в Стамбуле

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Президент США Дональд Трамп опасается двухсторонних переговоров Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина на их возможной встрече в Стамбуле, написал военкор Александр Сладков в телеграм-канале.

Журналист задался вопросом, нужен ли сторонам во время диалога глава Белого дома. 

«Вообще-то его туда никто не приглашал. Интересный поворот. Я, говорит, скорее всего и сам приеду. Во дает дядя. Боятся они Зеленского оставлять с Путиным», — отметил Сладков.

Военкор напомнил, что президент России пока не говорил, что планирует приехать в Стамбул 15 мая.

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О таких планах уже высказались Зеленский и Трамп.

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