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Скопинского маньяка Мохова отправили под домашний арест

Виктора Мохова, известного, как скопинский маньяк, отправили под домашний арест. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Под домашний арестом Мохов пробудет до 7 октября. Ему запрещено общаться с журналистами и фигурантами дела, пользоваться телефоном, интернетом и почтой.

Напомним, так называемый скопинский маньяк Виктор Мохов привлёк к себе внимание 10 августа. Выяснилось, что в день ВДВ в его доме  убили человека.  Труп обнаружили во дворе заброшенного дома. В итоге в отношении Мохова возбудили уголовное дело об укрывательстве убийства.

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