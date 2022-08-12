Скопинского маньяка Мохова отправили под домашний арест

Виктора Мохова, известного, как скопинский маньяк, отправили под домашний арест. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Под домашний арестом Мохов пробудет до 7 октября. Ему запрещено общаться с журналистами и фигурантами дела, пользоваться телефоном, интернетом и почтой.

Напомним, так называемый скопинский маньяк Виктор Мохов привлёк к себе внимание 10 августа. Выяснилось, что в день ВДВ в его доме убили человека. Труп обнаружили во дворе заброшенного дома. В итоге в отношении Мохова возбудили уголовное дело об укрывательстве убийства.