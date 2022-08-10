На скопинского маньяка завели уголовное дело за укрывательство убийства

Скопинский маньяк Виктор Мохов стал фигурантом уголовного дела об укрывательстве убийства (ч. 2 ст. 316 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служб следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Как сообщалось ранее, вечером 2 августа в доме Мохова собралась компания из пяти человек. Во время застолья хозяин заподозрил гостя в краже гуся. Другой 39-летний гость вступился за Мохова и ударил пострадавшего локтем в шею. От полученной травмы пострадавший умер.

Несколько дней тело лежало во дворе, затем маньяк вместе со знакомым ночью перенёс его к заброшенному дому. Труп обнаружили 7 августа.

Мохов дал признательные показания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Ранее мужчину арестовали на 10 суток за то, что он покинул место жительства ночью.

Расследование дела продолжается.