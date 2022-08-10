В доме скопинского маньяка Мохова в День ВДВ произошло убийство

В доме Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк, произошло убийство. Об этом сообщает Mash.

По данным СМИ, инцидент случился 2 августа, в день ВДВ. Компания из пяти человек отмечала праздник, Мохов заподозрил одного из знакомых в краже гуся. Началась перепалка, за маньяка заступился его друг — ударил уличённого в краже птицы локтем в шею. После этого мужчина скончался.

Несколько дней труп лежал во дворе дома Мохова, затем вместе с товарищем скопинский маньяк отнёс его к заброшенному строению. Тело нашли там

Мохова уже арестовали на 10 суток за то, что был ночью вне дома, также его может ждать уголовное наказание за укрывательство убийства.

Подозреваемый дал показания, что они вместе с Моховым действовали? сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Пока дело об укрывательстве преступлений не возбуждено, идёт доследственная проверка.