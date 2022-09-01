Скопинского маньяка Мохова арестовали

Скопинский маньяк Виктор Мохов нарушил условия содержания под домашним арестом и заключён под стражу. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

— В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако обвиняемым были нарушены наложенные судом ограничения. На основании ходатайства следователя ему изменена мера пресечения на заключение под стражу, — говорится в сообщении ведомства.

Мохов стал участником уголовного дела после произошедшего в его доме ночью 2 августа убийства. Один из гостей убил собутыльника, хозяин дома помогал спрятать тело.

Труп обнаружили через несколько дней во дворе заброшенного дома. На маньяка завели уголовное дело по ч. 2 ст. 316 УК РФ об укрывательстве преступления. Суд отправил его под домашний арест.

Какие ограничения нарушил Мохов, не уточняется.