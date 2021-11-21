Скончался Почётный гражданин Рязани, бывший ректор РГУ Анатолий Лиферов

Ушёл из жизни Почётный гражданин Рязани бывший ректор РГУ имени Есенина Анатолий Петрович Лиферов. Об этом сообщила мэр города Елена Сорокина.

— Он был умнейшим человеком, видным ученым, основоположником нового перспективного направления в педагогической науке, — написала Сорокина. — В должности ректора Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина проявил блестящие организаторские способности. Чем бы он ни занимался — в своей деятельности неизменно проявлял лучшие человеческие и профессиональные качества.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.

Анатолий Петрович родился 4 августа 1940 года в селе Врачево Горки Луховицкого района Московской области в семье рабочих. В 1958 году окончил среднюю школу в городе Дорогобуж Смоленской области.

В 1959 году поступил на естественно-географический факультет Смоленского педагогического института, который окончил в 1964 году.По распределению был направлен на работу учителем географии и биологии в Болдинскую восьмилетнюю школу Дорогобужского района.

В 1965 году приглашен на работу в Смоленский пединститут на должность ассистента кафедры экономической географии.

С 1967 году аспирант Московского педагогического института им. В.И. Ленина. В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1975 году получил звание доцента. С октября 1986 года по март 2007 года ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Избран на должность президента РГУ имени С.А. Есенина.

Лиферов Анатолий Петрович — видный ученый в области сравнительной педагогики, основоположник нового перспективного направления в педагогической науке, связанного с анализом интеграционных процессов в современном мировом образовании. Автор около 200 научных работ, в том числе 14 монографий. Под его научным руководством, помощи в опытно-экспериментальной работе и научном консультировании защищено 26 кандидатских и семь докторских диссертаций.

Награжден орденами «Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Святого Равноапостольного князя Владимира» III степени Русской Православной Церкви, Золотым Почетным знаком «Общественное признание», Серебряным Почетным знаком «Признание Центральной России», а также многочисленными ведомственными наградами, лауреат Премии Президента Российской Федерации в области образования. Имеет благодарность Президента страны.

Удостоен звания «Почетный гражданин города Рязани», «Заслуженный работник высшей школы», международной награды «SOCRATES INTERNATIONAL AWARD» (Международная премия Сократа) – за личный вклад в интеллектуальное развитие современного общества, является лауреатом Международной премии «Кубок МВА».

РИА «7 новостей» публиковало большое интервью Анатолия Петровича Лиферова.