Скончалась руководитель рязанского молодёжного театра «Нюанс» Лилия Черно-Иваненко

В Рязани 14 сентября, после длительной борьбы с тяжелой болезнью, скончалась художественный руководитель Народного любительского художественного коллектива Рязанской области – «Молодежный театр «Нюанс» МАУК «ДК «Приокский» города Рязани Лилия Черно-Иваненко. Об этом сообщили в группе дворца культуры ВКонтакте.

Лилия Черно-Иваненко родилась 11 марта 1969 года в Рязани. В 1995 году окончила Рязанский филиал Московского государственного университета культуры. Во Дворец культуры «Приокский» пришла работать в 2003 году и на протяжении 22 лет она передавала свои знания и опыт многим начинающим артистам, среди которых были те, кто связал свою дальнейшую деятельность с театром и режиссурой.

«Она была талантливым наставником и режиссером. Осуществляла постановки спектаклей и театрализованных представлений, сама писала сценарии к выступлениям театра, применяя новые современные формы работы. Неоценима ее помощь в подготовке и проведении анимационных и шоу-программ для детей, музыкально-литературных композиций к значимым датам и праздникам. Мы потеряли талантливую актрису и режиссера, профессионала с передовыми идеями в области режиссуры, специалиста, безгранично преданного своему делу», — делятся воспоминаниями коллеги Лилии Черно-Иваненко.

Выражает искренние соболезнования родным и близким.