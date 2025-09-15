Понедельник, 15 сентября, 2025
12.6 C
Рязань
Происшествия

Скончалась руководитель рязанского молодёжного театра «Нюанс» Лилия Черно-Иваненко

Анастасия Мериакри
Фото: https://vk.com/dkprio_rzn

В Рязани 14 сентября, после длительной борьбы с тяжелой болезнью, скончалась художественный руководитель Народного любительского художественного коллектива Рязанской области – «Молодежный театр «Нюанс» МАУК «ДК «Приокский» города Рязани Лилия Черно-Иваненко. Об этом сообщили в группе дворца культуры ВКонтакте.

Лилия Черно-Иваненко родилась 11 марта 1969 года в Рязани. В 1995 году окончила Рязанский филиал Московского государственного университета культуры. Во Дворец культуры «Приокский» пришла работать в 2003 году и на протяжении 22 лет она передавала свои знания и опыт многим начинающим артистам, среди которых были те, кто связал свою дальнейшую деятельность с театром и режиссурой.

«Она была талантливым наставником и режиссером. Осуществляла постановки спектаклей и театрализованных представлений, сама писала сценарии к выступлениям театра, применяя новые современные формы работы. Неоценима ее помощь в подготовке и проведении анимационных и шоу-программ для детей, музыкально-литературных композиций к значимым датам и праздникам. Мы потеряли талантливую актрису и режиссера, профессионала с передовыми идеями в области режиссуры, специалиста, безгранично преданного своему делу», — делятся воспоминаниями коллеги Лилии Черно-Иваненко.

Выражает искренние соболезнования родным и близким.

Самые читаемые материалы

Новости России

Тайна перевала Наговициной: Рюкзак появился сам по себе — и не покрыт снегом. Значит, она была жива?

На августовских кадрах — пусто. Только палатка, снег, камни. Рюкзака — нет. Совсем. Ни тени, ни намёка. А в сентябре — он вот он. Чистый. Сухой. Стоит, будто его положили вчера.
Новости России

Они думали, что это учения, а Россия уже достала «План Б» — и он перевернёт всё

Всё началось с дронов. Якобы российских. Якобы вторгшихся в Польшу. Якобы ночью, во время ударов по Львову. Но, как уверяют источники, это была украинская провокация
Новости России

«Будем жить по понятиям или по закону?» — скандал с Аглаей Тарасовой набирает обороты

В конце августа в Шереметьево — как в кино. Только без сценария. Актриса Аглая Тарасова, прилетевшая из-за границы, проходит досмотр. В её вейпе — жидкость с запрещённым веществом.
Новости России

Кедми раскрыл истинные мотивы Баку в агрессии против России

За последние месяцы Алиев сделал ряд провокационных заявлений, поддержав «борьбу за независимость» Украины и назвав советский период «оккупацией». 
Новости России

Белоусов жёстко наказал Зеленского за дроны в Польше — СМИ

Военные блогеры и инсайдеры сообщают о масштабных ударах по украинским военным объектам и о загадочной операции «Труба-3».

Последние новости

Общество

Строительство филиала больницы №11 в Рязани завершится к концу 2025 года

На объекте уже завершили работы по устройству монолитного каркаса здания поликлиники и котельной, а также дренажной системы для отвода грунтовых вод.
Общество

Не фотосессия, а духовное событие: в Рязани провели мастер-класс по съемке таинства крещения

На событии присутствовали как профессиональные фотографы, так и те, кто только делает первые шаги в этом искусстве.
Общество

Волонтеры рассказали, как проходили поиски 84-летней пенсионерки в Клепиковском районе

В ночь с 11 на 12 сентября экипаж АНО «Аварийно-спасательный центр «Салюс» отправился на поиски Ларисы Ждановой 1941 года рождения.
Экология, природа, животные

У белок Нильса и Ники родилось потомством на Биостанции РГУ

Два бельчонка, предположительно мальчик и девочка, уже начали самостоятельную жизнь.
Происшествия

Министерство здравоохранения возместит 250 тысяч инвалиду из Рязани

Житель Рязани, страдающий онкологическим заболеванием, обратился в прокуратуру в связи с ненадлежащим лекарственным обеспечением.
Новости России

Они шли за мечтой — и не вернулись: «Черный август» унёс жизни альпинистов

Горы не спрашивают возраста, пола или гражданства. Они просто забирают
Новости России

Они не понимали, что происходит: российские войска бьются за Купянск 

Война — не только артиллерия и бронетехника. Иногда решающую роль играет газовая труба под рекой, тишина перед штурмом и внезапность, от которой у противника ломается командная система.
Новости России

Актер Дмитрий Лагачев умер от инфаркта: его коллеги не верят в случившееся

Артист известен по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Морские дьяволы», а также в фильме «Гарпастум». Он также занимался дубляжом, подарив свой голос персонажам многих мультфильмов.