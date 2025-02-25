СК проводит проверку по факту гибели мужчины в пожаре

Следственный комитет по Рязанской области проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины при пожаре в жилом доме по адресу: улица Октябрьская, д. 14. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар произошел 24 февраля. На месте происшествия сотрудники МЧС нашли труп 55-летнего мужчины — хозяина квартиры. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В огне оказалась площадь в 2 квадратных метра, сгорели постельные принадлежности. Проводятся медицинская и пожарно-техническая экспертизы.