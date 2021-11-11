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Четверг, 11 ноября, 2021
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СК по Рязанской области возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения 16-летней девочки

Александр Ильин

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Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения 16-летней Кристины Таланиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Уточняется, что уголовное дело возбудили “для проведения следственно-оперативных мероприятий с целью установления обстоятельств исчезновения девушки и ее розыска”. 

Напомним, о местонахождении девочки ничего неизвестно с 28 октября. В её поисках участвуют волонтёры «Лизы Алерт». 

Как пишет ТАСС, ранее рязанка уже пропадала — летом этого года. Тогда две воспитанницы Солотчинской школы-интерната самовольно ушли из детского лагеря в Касимовском районе. В середине августа они были найдены живыми в Самаре, куда уехали попутным транспортом.

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