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Суббота, 14 августа, 2021
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СК обнародовал подробности поисков сбежавших из рязанского лагеря девочек-подростков

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СК обнародовал подробности поисков сбежавших из рязанского лагеря девочек-подростков
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Девочки, сбежавшие из детского лагеря «Ласточка» в Касимовском районе, найдены живыми. СУ СК РФ по Рязанской области обнародовало подробности поисков подростков.

Воспитанницы Солотчинской школы-интерната пропали из лагеря 20 июля. На их поиски были брошены правоохранители, волонтёры и общественность. Возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что подростки на «попутке» добрались до Самары. Там они остановились у случайных знакомых. Прожив в городе несколько дней, одна из девочек отправилась в отдел полиции, где рассказала обстоятельства произошедшего и попросила вернуть её в Рязанскую область.

Чуть позднее удалось разыскать вторую пропавшую девочку. Сейчас несовершеннолетние беглянки находятся в реабилитационном центре. Следователи продолжают работу, чтобы исключить возможное совершение против подростков противоправных деяний на момент их пропажи.

Расследование дела продолжается.

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