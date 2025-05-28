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Кино и ТВ

Съёмки сериала «Любить без памяти» завершились в Туапсе

Алексей Самохин
Фото: телеканал «Россия».
Кино и ТВ

Съёмки сериала «Любить без памяти» завершились в Туапсе

Алексей Самохин

В Туапсе завершились съёмки многосерийной мелодрамы «Любить без памяти» (16+), сообщает пресс-служба телеканала «Россия». 

Проект снят режиссёром Романом Просвирниным. Главные роли в картине исполнили Ольга Павловец, Андрей Фролов, Александр Константинов, Татьяна Бабенкова, Владимир Стержаков и Олег Алмазов.

Премьера сериала состоится онлайн на платформе «Смотрим», телевизионный показ запланирован в эфире телеканала «Россия».

Главная героиня – учительница рисования Рита Говорова (Ольга Павловец). В её жизни на первый взгляд всё спокойно, однако брак с Дмитрием (Александр Константинов) далёк от гармонии. Женщина мечтает о детях, но муж категорически против. После очередной ссоры Рита улетает в Сибирь. В пути происходит катастрофа – вертолёт терпит крушение в тайге.

Спастись ей помогает местный охотник Матвей Калугин, роль которого исполняет Андрей Фролов. Мужчина находит Риту без сознания и привозит её в уединённое село. В результате стресса героиня теряет память. Новый этап в её жизни оказывается связан не только с людьми, но и с опасностями: у Риты оказывается алмаз, по следу которого идут контрабандисты.

Пока Рита приходит в себя, её муж отправляется на поиски. Ему помогает следователь Ирина Филатова (Татьяна Бабенкова).

Андрей Фролов рассказал, что его персонаж получился сдержанным и немного загадочным. По словам актёра, охотник Матвей действует интуитивно, а его прошлое хранит немало тайн:

«Мы с режиссёром сразу решили, что Матвей будет говорить мало. Он больше действует, чем объясняет. Было интересно вжиться в этого героя, который совсем не похож на меня в жизни».

Съёмки сериала «Любить без памяти» завершились в Туапсе Проект снят режиссёром Романом Просвирниным. Главные роли в картине исполнили Ольга Павловец, Андрей Фролов, Александр Константинов, Татьяна Бабенкова, Владимир Стержаков и Олег Алмазов.
Съёмки сериала «Любить без памяти» завершились в Туапсе Проект снят режиссёром Романом Просвирниным. Главные роли в картине исполнили Ольга Павловец, Андрей Фролов, Александр Константинов, Татьяна Бабенкова, Владимир Стержаков и Олег Алмазов.
Съёмки сериала «Любить без памяти» завершились в Туапсе Проект снят режиссёром Романом Просвирниным. Главные роли в картине исполнили Ольга Павловец, Андрей Фролов, Александр Константинов, Татьяна Бабенкова, Владимир Стержаков и Олег Алмазов.
Съёмки сериала «Любить без памяти» завершились в Туапсе Проект снят режиссёром Романом Просвирниным. Главные роли в картине исполнили Ольга Павловец, Андрей Фролов, Александр Константинов, Татьяна Бабенкова, Владимир Стержаков и Олег Алмазов.
Съёмки сериала «Любить без памяти» завершились в Туапсе Проект снят режиссёром Романом Просвирниным. Главные роли в картине исполнили Ольга Павловец, Андрей Фролов, Александр Константинов, Татьяна Бабенкова, Владимир Стержаков и Олег Алмазов.
Съёмки сериала «Любить без памяти» завершились в Туапсе Проект снят режиссёром Романом Просвирниным. Главные роли в картине исполнили Ольга Павловец, Андрей Фролов, Александр Константинов, Татьяна Бабенкова, Владимир Стержаков и Олег Алмазов.

Фото: телеканал «Россия».

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