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Вторник, 30 ноября, 2021
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Сильный ветер стал причиной падения деревьев в Рязани

7info

В Рязани во время сильного ветра в разных местах города упали деревья. Сейчас их убирают городские службы, сообщила пресс-служба мэрии.

Поступила информация о падении веток и деревьев в районе железнодорожного переезда на улице Соколовская, у дома № 33/9 по улице Энгельса, рядом с домом № 9 на Забайкальской.

Также деревья падали на улицах Островского, Тимакова, Касимовском шоссе, у станции «Лесок», на дороги по улицам Полевой, Михайловское шоссе.

На улице Семашко при падении дерева повреждён автомобиль.

По прогнозам синоптиков, непогода может продлиться до конца дня, в это время ожидается усиление ветра порывами до 23 м/с.

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