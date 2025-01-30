Рязанские школьники приглашаются к участию в олимпиаде «Великая Победа». Олимпиада — это возможность показать знания о Великой Отечественной войне и посетить Парад Победы на Красной Площади в Москве.

Героические события военных лет должны навсегда остаться в памяти человечества, поэтому присоединиться к интеллектуальному соревнованию могут дети и подростки со всего мира. Олимпиада стартует 25 февраля и пройдет в три этапа. Зарегистрироваться можно на сайте pobeda.may9.ru.

Ребята пройдут тестирование и выполнят специальные задания, демонстрируя знания и уважение к истории XX века. Первый и второй этапы олимпиады состоятся онлайн с 25 февраля по 21 марта и с 24 марта по 11 апреля. Финальный этап состоится очно 6 мая в Москве. Участники также могут показать свои умения в дополнительном творческом конкурсе.

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Победителей олимпиады пригласят на Парад Победы 9 мая. Кроме того, их и финалистов смотра наградят памятными призами и подарками.

Напомним, в этом году отмечается 80-летие Великой Победы. Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества в честь героев и участников СВО, а также в память о подвигах предков.