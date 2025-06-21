Семерых иностранцев с судимостью выдворили из Рязани

Семь иностранцев, ранее отбывавших наказание за преступления, были депортированы из России. Об этом сообщили в УМВД России по Рязанской области.

По данным ведомства, решение о выдворении принято во исполнение предписаний Минюста России. Иностранцы — выходцы из стран Средней Азии, Закавказья и Восточной Европы. После освобождения из исправительных учреждений их пребывание в России признали нежелательным.

Преступники были осуждены по разным причинам — от краж и грабежей до незаконного оборота наркотиков, фальсификации документов и нелегальной торговли алкоголем. Перед отправкой на родину они временно находились в Центре содержания иностранных граждан в Рязани.

Иностранцы покинули страну через аэропорт «Домодедово» под контролем сотрудников полиции. Расходы на депортацию мигранты оплатили самостоятельно.