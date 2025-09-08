Семь улиц Рязани ждет отключение электроэнергии 9 сентября

В Рязани 9 сентября отключат электроэнергию на семи улицах. Об этом сообщает РГРЭС.

В связи с проведением плановых работ по реконструкции воздушной линии электропередачи электроэнергия будет отключена с 9:30 до 14:00 по следующим адресам:

— ул. Есенина, у д. 116/1;

— ул. Полевая, д. 7, 24-а, 41-а, 41, 43, 45-б, 51, 53, 55, 57, 59, 6;

— ул. Веденская, д. 128, 132, 136;

— ул. 2-й Полевой переулок, д. 1, 2, 3, 4, 6, 7;

— ул. 4-й Полевой переулок, д. 10, 18, 18-а;

— ул. 5-й Полевой переулок, д. 6, 8;

— ул. 7-й Полевой переулок, д. 1, 3, 5.